Coronavirus : le festival de Flamenco de Nîmes annulé

L'affiche du Festival de Flamenco de Nîmes, Edition 2021. Festival finalement annulé à cause du covid-19

Il devait se tenir, crise sanitaire oblige, dans une configuration allégée du 8 au 16 janvier. Sans grande surprise, malheureusement, le festival de Flamenco de Nîmes est annulé officiellement ce lundi. "Au vu des annonces gouvernementales et des conditions sanitaires qui ne s’améliorent pas, François Noël, directeur, a pris la douloureuse décision d’annuler le Festival. Nous vous donnons rendez‐vous en janvier 2022 pour la prochaine édition." indique un communiqué.

La danseuse Rocio Molina, tête d'affiche du festival, ne viendra pas non plus en résidence. Étaient prévues, les venues de Pedro El Granaino, Romero Martin, Maria José Llergo, et Rafael Riqueni, que ce soit au théâtre de Nîmes, à la salle Paloma ou encore à l'Odéon de Nîmes.

Informations Pratiques

Vous avez vos billets : faites‐les nous parvenir en précisant si vous souhaitez un bon d’achat ou un remboursement. Auquel cas, merci d’ajouter un RIB au courrier : Théâtre de Nîmes - Service billetterie - CS 90040 30020 - Nîmes Cedex 1 Vos billets sont au Théâtre : envoyez un mail à billetterie@theatredenimes.com en précisant si vous souhaitez un bon d’achat ou un remboursement (auquel cas, merci de joindre un RIB à votre mail).

L’équipe de la billetterie est joignable par mail à billetterie@theatredenimes.com ou par téléphone au 04.66.36.65.10 du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. Et au guichet du Théâtre aux mêmes horaires.