Coronavirus: le festival de la chanson d'Arras annulé à son tour

L'édition 2020 devait être la seizième du festival arrageois de la chanson française. A son tour, l'association Didouda qui porte l'événement annonce qu'elle jette l'éponge. Dans un communiqué elle confirme devoir renoncer au rendez-vous qui avait été fixé du 20 au 27 juin.

Tous les ans, à l'occasion de la fête de la musique, l'association de chant amateur programme des concerts et propose une scène ouverte dans la cour de l'hôtel de Guines à Arras. Cette année elle devait notamment accueillir Stéphane Eicher et la Grande Sophie. "Nous travaillons d’ores et déjà à la tenue de cette prochaine édition et contactons les artistes pour vous promettre une programmation proche de celle que nous avions proposée cette année, qui avait soulevé un grand enthousiasme !" précise l'association dans un communiqué.

C'est tout le calendrier des animations qu'il va falloir repenser...

Après le report à 2021 du Main Square Festival et du Didouda Arras Festival c'est tout le programme des festivités estivales sur la ville qui est remis en question. "Il faut se poser la question de la fête de la musique ou des animations du 14 juillet et du 15 août" précise le maire d'Arras Frédéric Leturque.

Après deux mois de confinement, au moins, et les gestes barrières qu'il faudra encore respecter par la suite, la ville s'interroge sur les réactions du public, "il faudra sans doute repenser le format des rassemblements qui seront maintenus" ajoute le maire.