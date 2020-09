Coronavirus : le festival de musique électronique "Pharaonic" annulé à Chambéry

Un temps repoussé, le festival Pharaonic de Chambéry prévu au mois d'octobre est finalement annulé. A cause de la crise sanitaire, l'organisation d'un concert debout est impossible.

En 2019, plus de 6.000 festivaliers ont fait la fête au Phare de Chambéry

Prévu à la base pour le 21 mars puis pour le 10 octobre prochain, le festival Pharaonic de Chambéry est finalement annulé. En raison de la crise sanitaire, le plus gros festival de musique électronique de Savoie ne peut avoir lieu. En cause : l'interdiction des concerts qui se déroulent debout. Impossible de respecter les gestes barrières dans la fosse. En 2019, plus de 6.000 festivaliers ont fait la fête au Phare.

L’événement est repoussé à 2021 mais il n'est pas sûr d'y voir les artistes prévus à l'origine. La nouvelle date sera calée selon la disponibilité des stars internationales, Dimitri Vegas et Like Mike.

L'organisateur du festival de musique électronique, Benoît Rastier a voulu limiter la casse. Lorsque l’événement a été annulé, "la perte financière a été énorme, plus de 100 000 euros, donc on a besoin des aides publiques". Pour son agence d'événementielle Poisson d'Avril, "2020 est une année blanche".

Ce n'était pas raisonnable car on peut créer des clusters. C'est impossible de faire un festival de musique assis surtout quand il faut danser - Benoît Rastier organisateur du festival Pharaonic

Dans tous les cas, les festivals où les spectateurs sont constamment debout sont proscrits avec le Coronavirus. Un festival "impossible à organiser" selon lui car "cela se passera exactement comme dans une discothèque".

Tous les billets achetés pour le(s) événements prévus en 2020 seront valables pour le festival 2021. Un système d'échanges sera également mis en place. Une nouvelle date sera rapidement annoncée pour que les festivaliers puissent s'organiser.