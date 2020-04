Coronavirus : le festival de Poupet reporté en 2021, Sting sera là

Sans surprise et comme d'autres grands événements de l'été, le festival de Poupet qui devait se dérouler du 1er au 24 juillet en Vendée est annulé et reporté d'un an, il aura lieu du 30 juin au 23 juillet 2021. Les organisateurs vont tenter de garder dans sa totalité la même programmation, le chanteur Sting qui devait se produire cette année a d'ores et déjà confirmé sa présence l'été prochain, il chantera le 15 juillet 2021.

Des finances fragilisées

Dans un communiqué publié le jeudi 16 avril, l'association qui organise le festival annonce qu'elle va sortir fragilisée de ce report, elle invite donc les spectateurs à garder leur billet jusqu'à l'été prochain, "ainsi vous participerez à la pérennité de cette belle aventure" écrit l'équipe du festival. Ceux qui le souhaitent seront néanmoins remboursés, les modalités seront connues dans quelques semaines.

Le festival de Poupet se tient sur les communes de Saint-Malô-du-Bois et de Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est la première fois depuis sa création en 1987 qu'il ne peut avoir lieu.