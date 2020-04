Coronavirus : le festival des Nuits sonores annulé cet été à Lyon

L'édition 2020 des Nuits sonores n'aura finalement pas lieu. Le festival consacré aux musiques actuelles et électroniques devait se tenir dans un premier temps du 19 au 24 mai et avait ensuite été déplacé du 22 au 26 juillet. Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et de confinement strict de la population, compte tenu de l'interdiction des festivals au moins jusqu'à la mi-juillet, les organisateurs ont décidé d'annuler pour le moment la 18e édition. La manifestation qui se tient habituellement à la Sucrière, au Sucre, aux halles Fagor-Brandt et dans divers lieux lyonnais.

Un report fin 2020 ou une annulation ?

Les organisateurs avancent des contraintes énormes, le "caractère intenable", afin de répondre actuellement au "respect des contraintes sanitaires, la santé du public et des équipes". "Il nous est désormais indispensable, à ce stade, d’ouvrir une nouvelle étape de concertation avec les partenaires du festival, les autorités locales et nationales, les équipes et l’ensemble de la chaîne de construction d’un tel événement, et ce afin d’envisager tous les scénarios possibles : nouveau report de cette 18e édition d’ici fin 2020 ou report à mai 2021."

Concernant les places et pass achetés, les organisateurs précisent que "des décisions seront annoncées dans un mois à la presse et au public du festival".

Le communiqué des organisateurs des Nuits sonores

-

Revivez le passage de Laurent Garnier aux Nuits sonores à Lyon en 2019