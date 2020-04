Coronavirus : le festival des Vieilles Charrues est annulé

L'annonce était attendue, c'est désormais officiel : le directeur des Vieilles Charrues, Jérôme Tréhorel, annonce que l'édition 2020 ne se tiendra finalement pas "pour la santé des festivaliers" face à la pandémie.

Des doutes dès lundi sur la tenue du festival

Suite aux annonces d'Emmanuel Macron lundi soir, qui avait précisé que les grands événements seraient interdits "au moins jusqu'à mi-juillet", Jérôme Tréhorel avait déjà expliqué qu'il lui semblait inenvisageable, pour des raisons sanitaires et d'organisation, d'organiser cette édition du plus grand festival de France, qui a réuni 270 000 personnes l'an dernier et qui devait se tenir du 16 au 19 juillet

La décision "la plus difficile qui soit" pour le directeur des Vieilles Charrues

"Nous avons pris la décision la plus difficile mais aussi la plus raisonnable qui soit, reporter à 2021" explique le directeur du festival carhaisien. Jérôme Tréhorel aurait préféré pouvoir s'appuyer sur une décision du gouvernement, et s'attendait lundi à ce qu'Emmanuel Macron interdise tous les festivals de l'été, ce qui aurait rendu tous les contrats passés avec des artistes nuls et non avenus.

Les sommes déjà engagées s'élèvent à 7 millions d'euros, ce qui pourrait "mettre en jeu la pérennité du festival" précise le directeur, "mais le plus important est la santé du personnel, des bénévoles et des festivaliers".

Les billets valables pour l'édition 2021 ou remboursés

Cette année les Vieilles Charrues devaient accueillir Céline Dion, mais aussi Angèle, DJ Snake ou Lenny Kravitz. Les organisateurs des Vieilles Charrues précisent que les billets de l'édition 2020 restent valables pour la 30e édition, du 15 au 18 juillet 2021. Ils travaillent actuellement pour pouvoir y accueillir le maximum d'artistes qui étaient programmés cette année. Céline Dion sera-t-elle disponible à ces dates pour venir découvrir le site de Kerampuilh ? L'invitation est sans doute lancée.

Les festivaliers qui le souhaitent pourront également se faire rembourser leurs billets selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.