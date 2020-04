Coronavirus : le festival fantasy Cidre et Dragon n'aura pas lieu en septembre 2020 à Merville-Franceville

Un nouvel événement normand vient d'être annulé à cause de la crise du coronavirus. Le festival fantasy Cidre et Dragon, prévu les 19 et 20 septembre 2020 à Merville-Franceville (Calvados), n'aura pas lieu. Les organisateurs attendaient plus de 80 000 passionnés.

Marie-Anne et Harry, défenseurs des dragons, sont venus spécialement de Londres pour assister au festival Cidre et Dragon.

L’événement rassemble chaque 3e week-end de septembre plusieurs dizaines de milliers de festivaliers depuis 10 ans. Mais pas en 2020. Les organisateurs de Cidre et Dragon préfèrent renoncer à leur 11e édition prévue les 19 et 20 septembre prochain "dans le contexte actuel de pandémie mondiale et alors que de nombreuses inconnues subsistent quant aux modalités de dé-confinement et de reprise économique."

L'an dernier, 80 000 passionnés de l'univers médiéval fantastique venus de toute l'Europe s'étaient réunis pour participer à de nombreuses animations et déambuler dans les rues et sur la plage en costumes inspirés par exemple des œuvres Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones.

Cerf-volant, combats, chamboule-tout...Les animations sur la plage ont eu du succès. © Radio France - Léa Dubost

"On allait continuer à travailler, à préparer le festival, on allait engager pas mal d'argent, mais on était pas sûr de le faire parce qu'il faut des autorisations de la préfecture, détaille Daniel Pédron, président de l'association Le Raid Tolkien qui organise Cidre et Dragon, si la préfecture nous bloque au dernier moment, on perd tout, on n'a pas d'assurance, donc ce serait une grosse perte."

Le thème Steampunk est conservé pour 2021

L'édition 2021 devrait se dérouler, comme d'habitude, le troisième week-end de septembre. Les festivaliers auront plus de temps pour confectionner leurs habits et accessoires dans le thème Steampunk, déjà choisi en 2020, un univers inspiré des ouvrages de Jules Verne.