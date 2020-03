Coronavirus : le festival Graines de Jardin 2020 annulé à Rouen

Nouvelle conséquence de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement : le festival Graines de Jardin prévu en mai prochain à Rouen n'aura pas lieu cette année. C'est ce qu'annoncent la ville de Rouen et la métropole ce mardi 24 mars 2020. "Compte-tenu de la situation exceptionnelle en cours et de l'incertitude quant à la durée du confinement, la ville de Rouen et la métropole ont pris la décision de reporter dès à présent en 2021 l'édition du festival dédié aux animaux du jardin."

Le festival Graines de Jardin était prévu les 16 et 17 mai 2020 au Jardin des plantes de Rouen. Chaque année, il rassemble plus de 150 exposants de toute la Normandie et attire des milliers de visiteurs.