Coronavirus : le festival "l'Air du Temps" à Lignières dans le Cher, est reportée

Le festival devait se tenir du 20 au 23 mai prochain : la 29e édition de "L'Air du temps" à Lignières dans le Cher, est reportée. Conséquence bien sûr de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Coronavirus. Une situation qui fragilise encore un peu plus les Bains-Douches.

"Cette annulation nous attriste profondément, bien sûr, mais elle est la plus rationnelle et la plus respectueuse de la santé de chacune et de chacun" : c'est avec ces mots que les organisateurs du festival de chanson "L'Air du Temps" à Lignières dans le Cher, ont annoncé ce jeudi, que l'édition 2020 est reportée. Le festival devait se dérouler du 20 au 23 mai prochain aux Bains-Douches et aucune nouvelle date n'est pour l'instant avancée. Les organisateurs travaillent à une re-programmation "dans les prochains mois".

Le conseil d'administration du festival précise qu' "un système de dédommagement sera rapidement mis en place pour les personnes ayant réserver des place et/ou forfaits sur cette 29e édition, tour comme sur l'ensemble des événements que nous n'accueillerons pas (concert de Cyrill Mokaiesh samedi 21 mars, spectacle de Thierry de Romanens et Format A'3 "Courir" jeudi 26 mars, concerts d'Hugo Bariol et Salomé Leclerc samedi 4 avril, restitution publique de Luciole le jeudi 26 avril"

Cette crise du Coronanvirus et ses conséquences sanitaires mais aussi économiques, fragilise encore un peu plus la situation des Bains-Douches. Le conseil d'administration évoque "un avenir encore plus incertain". Il ya quelques jours d'ailleurs, une cagnotte de soutien avait été lancée sur la plate forme Hello Asso. Il est toujours possible d'apporter son soutien financier.