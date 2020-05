Coronavirus : le festival "Livres dans la Boucle" maintenu à Besançon, mais la forme change

Le festival "Livres dans la Boucle" est maintenu à Besançon en 2020, mais sous une autre forme : cette édition sera éclatée sur trois week-ends et se tiendra dans plusieurs lieux, à cause de l'épidémie du coronavirus.

Le festival "Livres dans la Boucle" aura bien lieu en 2020 ! C'est un des rendez-vous incontournables à Besançon au mois de septembre et il est maintenu cette année, malgré l'épidémie de coronavirus. Les risques liés au Covid-19 obligent les organisateurs à repenser totalement la forme de ce festival du livre, pour éviter le regroupement de milliers de personnes sous un chapiteau, ainsi que des salles de lecture et des rencontres d'auteurs bondées.

Un festival étalé sur trois week-ends

Cette cinquième édition (prévue intialement du 18 au 20 septembre) se déroulera en trois week-ends :

19-20 septembre

26-27 septembre

3- 4 octobre

L'étaler dans le temps permet de l'organiser autour de trois pôles, associant chacun un espace de rencontres et un espace de dédicaces dédié à une librairie. 180 auteurs pourront être accueillis pour participer à une soixantaine de rencontres.

Les espaces de rencontre sont prévus pour accueillir entre 50 et 100 personnes maximum dans des salles au moins deux fois plus grandes, afin de permettre la distanciation physique nécessaire.

Le programme détaillé

19-20 septembre : week-end d’ouverture consacré à la rentrée littéraire.

Une trentaine de rencontres devraient être proposées au Cinéma Mégarama Beaux-Arts, au Scénacle, à l’auditorium du Conservatoire. Les espaces dédiés aux libraires et auteurs pour les dédicaces seront le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, les salles de répétition du Conservatoire et la Chapelle du Scénacle.

26-27 septembre : week-end dédié à la BD et la Jeunesse.

Les espaces de dédicaces seront organisés au Scénacle pour la BD, au Musée des Beaux-Arts pour la littérature Jeunesse.

3-4 octobre : week-end de clôture, sur la rentrée littéraire et l’édition en région.

Rencontres et signatures au Cinéma Mégarama Beaux-Arts, au Musée, au Scénacle et au centre diocésain.

Annuler le festival représenterait un coup dur" Gabriel Baulieu

L'organisateur, Grand Besançon Métropole, en lien avec les libraires, préfère cette formule à une annulation pure et simple de l'édition 2020. Pour Gabriel Baulieu, vice-président de l'agglomération, "ce festival bénéficie bien sûr aux libraires qui, à cette occasion, réalisent un gros chiffre d’affaires et renforcent leurs liens avec les éditeurs et les auteurs. Il est aussi important pour nombre d’acteurs locaux, restaurateurs, hébergeurs, commerçants, prestataires de services, acteurs culturels… Annuler le festival représenterait un nouveau coup dur pour l’activité économique locale."

Livres dans la Boucle accueille chaque année plus de 200 auteurs et 30 000 visiteurs.