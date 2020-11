La nouvelle éco : le festival Normandie Impressionniste se poursuit virtuellement avec le confinement

Les expositions et événements liés au festival Normandie Impressionniste ne peuvent plus accueillir de public, mais les organisateurs comptent bien achever cette édition en proposant des solutions numériques.

Depuis le 30 octobre, la France est une nouvelle fois confinée et les organisateurs d’événements culturels doivent à nouveau s'adapter. C'est le cas de Normandie Impressionniste. Cet événement phare, débuté le 4 juillet, doit se terminer dans deux semaines, le 15 novembre. Mais pas question d'y mettre fin prématurément, des alternatives en ligne sont proposées.

Visiter un musée depuis votre canapé

En un simple clic il est possible pour celui qui le souhaite de se retrouver au milieu d'un musée de la région. "On peut se promener dans les salles, s'approcher des œuvres, zoomer sur une oeuvre, regarder un détail sur une toile ou aller lire le cartel, les explications plus détaillées. C'est faire l’expérience d’une visite d'une exposition mais à travers son écran", explique Selma Toprak directrice de Normandie Impressionniste.

Ces visites 3D sont "de très bonne qualité" et possible dans une dizaine de musées comme celui des Impressionnismes à Giverny ou le MuMa au Havre. Des vidéos permettent aussi d'avoir les commentaires des commissaires d'exposition et même des artistes.

Un colloque entièrement digital

Le colloque aura bien lieu mais virtuellement du 9 au 13 novembre. Ce qui n'empêchera pas tous les participants d'être présents. "Des chercheurs italiens, américains, britanniques, canadiens, japonais, qui viennent pour certains de la National Portrait Gallery de Washington notamment. Ils devaient tous venir à Rouen mais finalement vont tous se retrouver en ligne, en direct".

Porté par les universités Paris Nanterre et Rouen Normandie, ce colloque aura pour thème "le collectionneur et sa collection en lien avec son époque et son contexte politique, social et économique, et ce à une échelle internationale". Inscriptions et programme complet ici.