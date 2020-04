Coronavirus : le festival ODP à Talence décalé à 2021

"Les incertitudes concernant l’évolution de l’épidémie du Covid-19 et le confinement de la population ne nous permettent pas de maintenir la 6ème édition du Festival ODP Talence fin mai. Notre priorité absolue est la santé de nos concitoyens et le respect des consignes des autorités sanitaires, ensemble et avec solidarité. Les sapeurs-pompiers font partie de ces équipes indispensables en première ligne de la crise sanitaire qui nous touche et ils sont aussi les piliers de l’organisation du festival. Tout le monde le comprendra, leur mobilisation en ces temps difficiles n’est pas conciliable avec la mise en place du festival." C'est ce que l'on peut lire sur le site du festival, qui annonce ce qui n'est pas véritablement une surprise : l'édition 2020 est annulée et reportée à 2021.

Tous les billets seront remboursés. Parmi les têtes d'affiche qui étaient attendues cette année : Roméo Elvis Pascal Obispo Yannick Noah ou Véronique Sanson.