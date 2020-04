Coronavirus : le festival parisien We Love Green, prévu en juin, est annulé

Après Hellfest, Solidays et les Vieilles Charrues, c'est au tour du festival We Love Green, prévu en juin au Bois de Boulogne, d'être officiellement annulé à cause du coronavirus. L'événement parisien devait réunir cette année Lana Del Rey, Lomepal et Catherine Ringer.