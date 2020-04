Coronavirus : le festival Radio France annulé à son tour

Le festival Radio France ce sont plus de 160 concerts l'été

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier devait se dérouler du 10 au 30 juillet dans une soixantaine de communes de la région, sur 80 sites différents. Ce sont 165 concerts au total qui sont annulés.

Les organisateurs qui étaient pourtant résolus à explorer tous les scénarios possibles lors de l'annoncer de la programmation début avril, ont finalement pris la décision d'annuler tout simplement le festival qui accueille chaque année plus de 100.000 personnes.

"Compte-tenu de la situation sanitaire du pays et de l’impossibilité de garantir la sécurité sanitaire des publics, des artistes, et des personnels techniques et administratifs, le conseil d’administration du Festival, réuni ce jour, a validé la proposition du directeur de procéder à l’annulation de l’édition 2020", explique Jean-Pierre Rousseau le président du Festival.

Il ajoute que "Le Festival mesure l’impact de cette annulation pour les artistes, musiciens, techniciens, pour les publics pour la vie économique, touristique, culturelle de toutes les collectivités associées au Festival. C’est le cœur lourd que toute l’équipe qui a préparé avec tant de ferveur cette édition 2020 a dû se résigner à cette décision."

Mais le festival continuera d'exister sur les ondes de Radio France (sur France Musique et France Culture notamment) avec la diffusion des grandes heures des éditions précédentes.

La préparation de l'édition 2021 est déjà en cours. Plusieurs projets de 2020 sont reportés à l'année prochaine : des opéras, des concerts classiques, jazz et électro.

"Nous surmonterons l’épreuve parce que la musique c’est la vie, nous continuerons de la porter partout où elle est attendue, et de soutenir une communauté culturelle et humaine si essentielle à notre vivre ensemble", préciseJean-Pierre Rousseau.