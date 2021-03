Coronavirus : le festival Rock'n'Poche en Haute-Savoie est annulé

Pas de Rock'n'Poche cet été ! Le rendez-vous alternatif de la fin juillet dans le Chablais est annulé. Les organisateurs disent toutefois réfléchir à mettre en place un autre événement cette année, plus adapté aux contraintes sanitaires.

Encore une annulation de festival. Rock'n'Poche dans le village d'Habère-Poche en vallée verte en Haute-Savoie n'aura pas lieu cet été. Sur le site du festival, les organisateurs expliquent clairement les choses : "Honnêtement une version totalement assise avec distanciation ça n’est pas pensable !" Ils annoncent d'ores et déjà se concentrer sur l'année prochaine et les 30 ans du festival alternatif, les 29 et 30 juillet 2022.

L'organisation dit toutefois réfléchir à un autre événement estival plus adapté aux contraintes sanitaires en vigueur, pour marquer le coup cet été.