Coronavirus : le festival Solidays, prévu fin juin à Paris, est annulé

La liste des événements annulés à cause du coronavirus s'allonge. Le festival parisien Solidays, prévu fin juin, est annulé. L'an dernier, l'événement musical et solidaire avait rassemblé 228 000 personnes.

La liste des événements festifs et sportifs annulés à cause de la crise sanitaire du covid-19 n'en finit pas de s'allonger. Après Hellfest et Lollapalooza, c'est au tour de Solidays d'abdiquer, a annoncé l'organisateur du festival musical et solidaire, Luc Barruet, ce dimanche à nos confrères du Parisien.

Le festival devait se tenir du 19 au 21 juin, à l'hippodrome de Longchamp dans le 16e arrondissement de Paris, avec PNL, Black Eyed Peas, Aya Nakamura et Suzane parmi les têtes d'affiche de cette édition 2020. Pour la première depuis sa création en 1999, il ne pourra pas se tenir. "C'est une des décisions les plus difficiles que j'ai eue à prendre dans ma vie", admet Luc Barruet, l'organisateur du festival et directeur fondateur de Solidarité Sida.

Cette décision a été prise en raison de l'incertitude qui continue de planer sur la date du déconfinement. Plusieurs centaines de milliers d'euros avaient pourtant déjà été engagés pour cette édition, mais l'organisateur dit espérer que les "subventions publiques vont être versées, que les partenaires privés feront la même chose (...) et que certains festivaliers ne se fassent pas rembourser leurs places". Chaque année, les recette du festival servent notamment à la lutte contre le VIH, les fonds recueillis étant attribués par Solidarité Sida à des associations et programmes humanitaires. L'an dernier, pour sa 21e édition, Solidays avait connu une fréquentation record de 228 000 personnes sur trois jours et deux nuits, rapportant 3,2 millions d'euros.