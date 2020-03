Coronavirus : le festival Stunfest du jeu vidéo de Rennes est annulé

La 16è édition du festival Stunfest du jeu vidéo devait se tenir au Liberté et sur l'esplanade Charles-de-Gaulle à Rennes les 15, 16 et 17 mai 2020. Des manifestations étaient aussi prévues dans toute la ville du 11 au 17 mai 2020. Mais les organisateurs ont décidé d'annuler l'ensemble de la manifestation, avec ateliers et formations, en raison de l'épidémie du coronavirus "avec une grande tristesse et une immense déception". "Notre activité, directement liée au secteur international du jeu-vidéo, est très fortement impactée par l'annulation d'événements clés du secteur, en France comme à l'international. Dans ces circonstances la viabilité économique du festival et de l'association 3 Hit Combo est rudement mise à l'épreuve" expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Un appel aux dons

L'association 3 Hit Combo évoque des difficultés à venir pour elle en raison de cette annulation et lance un appel aux dons via la page Hello Asso. L'intégralité des billets vendus via plusieurs sites ou plate-formes est possible jusqu'au 30 avril 2020. Ces démarches sont à retrouver sur le site du Stunfest-page remboursements . Dans ce contexte, alors que les évènements liés au jeu vidéo sont rudement touchés en Europe notamment, l'association appelle à un soutien économique pour l'ensemble du secteur, organisateurs.trices, studios, technicien.ne.s, prestataires...