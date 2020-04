Coronavirus : le Fimu de Belfort est annulé

On pouvait s'y attendre, mais c'est désormais officiel. Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement décidées par le Gouvernement, le Fimu, le Festival International de Musiques Universitaires qui devait se tenir du 28 mai au 1er juin ne pourra pas avoir lieu dans de bonnes conditions, il est donc tout simplement annulé.

"Compte tenu de la très forte incertitude sur le calendrier de sortie du confinement et des mesures de restriction de grands rassemblements, j’ai décidé d’annuler l’édition 2020 de ce FIMU" annonce Damien Meslot dans un communiqué. Il précise avoir pris cette décision "pour privilégier avant tout la sécurité sanitaire de notre personnel et de la population belfortaine".

On ne voulait pas d'un Fimu au rabais (Damien Meslot)

"C’est une décision difficile qu’il a fallu prendre, mais regardons vers l’avenir, soyons optimistes et je vous donne rendez-vous pour la 34ème édition du FIMU, du 20 au 24 mai 2021", indique le maire de Belfort. "On ne voulait pas d'un Fimu au rabais, et le Fimu ce sont des musiciens qui viennent du monde entier (...) nous n'avions aucune visibilité, donc nous avons pris la décision qui nous semblait la plus sage", précise-t-il à France Bleu Belfort Montbéliard.

La thématique du Brésil et de l'Amérique latine prévue pour cette 33ème édition est reportée à l'édition 2021, et les artistes sélectionnés pour 2020 seront maintenus pour jouer sur les différentes scènes belfortaines.

Le Fimu reviendra plus fort l'an prochain (Matthieu Spiegel)

Matthieu Spiegel, le directeur du festival comprend la décision prise par la municipalité, "vu le contexte", il n'y avait pas d'autre choix, "c'est une évidence". Il se tourne déjà vers l'édition 2021. "Tous les groupes sélectionnés en 2020 seront invités à l'édition 2021, on s'y engage", assure Matthieu Spiegel. "On est obligés de rester optimiste, le Fimu reviendra plus fort l'an prochain, la musique et les échanges reprendront leur place, vu le contexte, l'optimisme est de rigueur".

