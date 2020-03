Coronavirus : le groupe auvergnat Wazoo en direct sur le Facebook de France Bleu Pays d'Auvergne à 18h30

A l'occasion de la sortie de leur 6e album "Agriculteurs", Kevin et Jeff de Wazoo seront en direct sur la page Facebook de France Bleu Pays d'Auvergne à 18h30 ce mardi pour un message de soutien et d'hommage à celles et ceux qui restent en première ligne face au coronavirus.

Le titre "Agriculteurs" ouvrira le sixième album de Wazoo, groupe bien connu des Auvergnats et des fans de rugby. A l'occasion de sa sortie, Kevin et Jeff seront en direct sur la page Facebook de France Bleu Pays d'Auvergne à 18h30 ce mardi soir pour adresser comme ils le disent "un message de soutien et d'hommage à celles et ceux qui restent en première ligne face au coronavirus : les soignants et aussi tous ceux qui continuent à travailler malgré l'épidémie".

Un cadeau aux auditeurs de France Bleu

Pour marquer la sortie de leur 6e album ce mercredi 25 mars, Wazoo a décidé d'offrir ce petit cadeau à tous les auditeurs de France Bleu Pays d'Auvergne en étant en direct vidéo sur la page Facebook de la radio.

A toi jeune auvergnat, à toi qui vient de naître, écoute cette ferveur qui déferle sur nos terres - Début de l'hymne de l'ASM

Wazoo, c’est Kévin Quicke et Jeff Chalaffre qui en sont à l’origine. Soit Kevin Gourdon (formé à l’ASM), et Jeff Montauriol (formé à Toulouse). Avec leur tube, "Ici c'est Montferrand", ces musiciens clermontois ont fait un carton auprès des fans de l'ASM. Depuis leur création en 1999, la notoriété de Wazoo s'est étendue bien au-delà de l'Auvergne et ses musiques endiablées ont participé au rayonnement de l'ASM dans toute la France : "A toi jeune auvergnat, à toi qui vient de naître, écoute cette ferveur qui déferle sur nos terres", scande le groupe.

Le groupe auvergnat est connu pour sillonner comme il dit "la France des campagnes", du Carnaval de Granville en Normandie jusqu’à la féria de Dax. Au total, c’est plus de 500 concerts, plus de 500.000 albums et singles vendus, et plus de 10 millions de streaming vidéos vues. Mercredi 25 mars, ils sortent leur sixième album « Agriculteurs ». Les fêtards arvernes s’affichent comme d’ardents défenseurs de la ruralité et du terroir.