Coronavirus: le jeu vidéo comme remède au confinement

En période de confinement l'internet et les écrans sont les derniers liens vers l'extérieur. Certains en usent, d'autres en abusent même parfois, mais tous les utilisent comme une fenêtre ouverte sur les autres. On utilise les réseaux pour communiquer, les applications pour voir nos proches par visioconférence ou bien encore pour... Jouer!

On peut jouer sur console ou sur ordinateur, seul, en famille ou en ligne. Et c'est bien là que se crée le lien social. Par l'intermédiaire du jeu, les "gamers", comme on les appelle, se retrouvent pour échanger autour de leur passion ludique. Le jeu "Animal Crossing", développé par Nintendo et sorti le 31 mars a connu un démarrage historique.

Les jeux "multijoueurs" ont vu leur fréquentation exploser depuis le début des mesures de confinement. Matthieu Levisse qui travaille chez Ankama à Roubaix l'a constaté avec le jeu Dofus développé par le studio: "On avait des joueurs très actifs, ils prolongent leurs heures de jeu, d'autres sont revenus alors qu'ils nous avaient quittés et certains découvrent Dofus à l'occasion de cette période de confinement".

Ankama a sorti en période de confinement un serveur temporaire de son jeu Dofus - Ankama

Quand Ankama a sorti un nouveau Temporis sur Dofus, une nouvelle formule temporaire du jeu, les serveurs ont flanché, il a fallu en rajouter. "Bien-sûr on préférerait réaliser de tels résultats en dehors de ce contexte anxiogène mais il faut constater que _le jeu vidéo a un rôle à jouer durant ce genre de période de crise"_.

Même l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui avait rajouté l'addiction aux jeux vidéo dans la liste des maladies mentales a fait machine arrière. A la fin du mois de mars, l'organisation internationale a même trouvé un terrain d'entente avec les grands éditeurs de jeux. Les professionnels se sont engagés à intégrer dans leurs productions des messages de prévention contre le coronavirus. Résultat, l'OMS conseille aujourd'hui de jouer pour maintenir un lien social!