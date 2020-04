Coronavirus: le Main Square Festival d'Arras "reporté" à 2021

La 16ème édition du Main Square Festival aura bien lieu... mais les 2,3 et 4 juillet 2021! Pour les organisateurs il ne s'agit pas d'une annulation mais bien d'un report"du festival. "Y'a une énorme attente du public pour revoir les artistes qui devaient se produire cette année, constate Armel Camapana le directeur du Main Square, nous sommes déjà en intense discussions avec eux pour 2021".

Il faut dire que tout le monde est logé à la même enseigne, les concerts et autres festivals sont annulés un peu partout et c'est l'ensemble de la profession qui est touchée. "Il y a un enjeu global pour la profession et tout le monde se serre les coudes pour repartir ensemble en 2021".

_"Pour nous, c'était une édition record"_constate encore Armel Campana. Les "pass 3 jours" avaient tous été vendus, certains concerts étaient complets depuis déjà trois mois. Les organisateurs vont donc faire tout ce qui est en leur pouvoir pour proposer la même affiche l'année prochaine, "mais les artistes aussi tiennent à venir à Arras".

Les festivaliers qui sont en possession de leurs billets peuvent donc les conserver, ils seront valables pour l'édition 2021. Quant à ceux qui auraient du mal à se projeter un an à l'avance, ils pourront être remboursés mais les organisateurs leur demandent de bien vouloir patienter quelques semaines, les organisateurs des billetteries étant actuellement débordés.