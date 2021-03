Coronavirus : Le Mans Classic de nouveau reporté d'un an

Au vu des incertitudes et des contraintes qui planent sur les conditions d'organisation des grands événements cet été, le rendez-vous dédié aux voitures anciennes et à l'histoire des 24 Heures du Mans est de nouveau reporté d'un an.

C'est une nouvelle désillusion pour les amateurs de belles voitures et d'automobilia. Déjà reportée l'an dernier, la 10e édition de Le Mans Classic n'aura pas lieu non plus en 2021. Prévu début juillet, l'événement dédié aux voitures de courses anciennes et à l'histoire des 24 Heures du Mans est finalement reporté encore d'un an, en juillet 2022.

Pour l'organisateur, Peter Auto, les "jauges maximales imposées par le gouvernement ne permettent pas maintenir" cet événement qui accueille environ 200 000 spectateurs sur le circuit Bugatti. "Même s’il a été envisagé, un huis-clos ne rendrait pas non plus justice à cette manifestation et réduirait considérablement le bel hommage à la grande histoire de l’endurance", poursuivent les organisateurs.

Une édition en 2023 pour le centenaire des 24 Heures

« Organiser Le Mans Classic à huis clos n’aurait pas de sens, confirme Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest, cet évènement est fait pour le public et le manque de visibilité sur la situation actuelle engendre cette décision logique. Petite consolation : traditionnellement bisannuel, Le Mans Classic se déroulera également en juillet 2023, dans le cadre des célébrations du centenaire des 24 Heures du Mans.

Pour cette année, les concurrents qui le souhaitent auront malgré tout l’occasion de rouler sur le Bugatti lors d’un rendez-vous plus confidentiel : Historic Racing, les 3 et 4 juillet.