Coronavirus : le marché de Noël de Fribourg-en-Brisgau annulé

Le traditionnel et historique marché de Noël de Fribourg-en-Brisgau n'aura pas lieu cette année, à cause de la situation sanitaire. La ville de Fribourg a dépassé ce mardi le seuil d'alerte des 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur ces sept derniers jours.

Le nombre de cas augmente rapidement dans la région

"En raison de la forte augmentation du nombre de cas, nous devons agir pour stopper la propagation de la pandémie", écrit le maire de Fribourg, Martin Horn, dans un communiqué. Un marché délocalisé dans plusieurs quartiers de la ville avec interdiction de vente d'alcool avait d'abord été envisagé. "Les illuminations de la ville préserveront l'esprit de Noël", poursuit-il.

Un marché historique

Le 48ème marché de Noël de Fribourg-en-Brisgau devait débuter fin novembre et se tenir jusqu'au 23 décembre. Créé en 1973, c'est l'un des marchés de Noël les plus connus en Allemagne et il attire chaque année des milliers d'alsaciens.