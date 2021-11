Coronavirus : le marché de Noël de Saint-Laurent-des-Arbres annulé

Face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus, la mairie de Saint-Laurent-des-Arbres (Gard) annonce d'ores et déjà l'annulation de son marché de Noël.

Sylvie Barrieu-Vignal, maire depuis avril dernier de Saint-Laurent-des-Arbres (près de Tavel, à la limite entre le Gard et le Vaucluse), annonce ce mercredi l'annulation du marché de Noël dans sa commune. Il devait se tenir le 11 décembre prochain. La raison ? Sans surprise, la situation épidémique liée au covid-19. « C’est avec beaucoup de tristesse que je me résous à prendre cette mesure qui prive la population d’un moment de partage et de convivialité à l’occasion de cette période de fêtes si importante pour tous," indique-t-elle sur les réseaux sociaux.