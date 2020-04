AZ Prod et Live Nation, organisateurs du concert de Sting qui était prévu le 1er juillet 2020 au Domaine de Chambord, annoncent, ce jeudi, que l'événement se déroulera le 1er juillet 2021. Conséquence logique des annonces du président de la République lundi soir.

Coronavirus : le méga concert de Sting à Chambord reporté d'un an

Ce devait être un énorme événement : le chanteur Sting devait se produire devant 20.000 spectateurs le 1er juillet 2020 dans l'écrin historique du Domaine de Chambord. Mais l'épidémie de coronavirus et les mesures annoncées par le Président de la République sur les et événements grand public, impossibles au moins jusqu'à mi-juillet, en ont décidé autrement.

Gardez vos billets"

Les tourneurs de Sting, Live Nation et AZ Prod (basé en Touraine), annoncent qu'une nouvelle date est trouvée pour ce concert événement à Chambord : ce sera le 1er juillet 2021. "Gardez vos billets, ils restent valables pour cette nouvelle date", indique AZ Prod. "Pour toute autre demande, nous vous invitons à vous rapprocher du point de vente dans lequel vous avez acheté vos billets."

Un concert événement très attendu

Les 20 000 places pour le concert du fondateur du groupe The Police s'étaient vendues en trois heures lors de l'ouverture de la billetterie en novembre dernier. Les fans de Sting devront donc patienter un an de plus.

Château de Chambord © Radio France - Jean-Marie Quinet

Longue liste de concerts annulés ou reportés dans la région

De nombreux autres fetsivals et concerts sont annulés ou reportés en Centre Val-de-Loire, dont le Cocorico Electro, reporté à juillet 2021 à La Ferté Saint-Aubin : retrouvez la liste remise à jour régulièrement ici.