Coronavirus : le secteur culturel basque en souffrance, mais pas résigné

Le Premier ministre l'a annoncé ce jeudi, et ce n'est pas vraiment une surprise : l’allègement des restrictions visant à lutter contre la pandémie de Covid-19 n'est pas encore à l'ordre du jour. Outre l’hôtellerie et la restauration, dont la réouverture n'est pas envisagée avant la mi-février, c'est aussi un coup dur pour le secteur de la culture : les cinémas, théâtre et salles recevant du public devront rester fermés au moins jusqu'à la fin du mois. Comment les acteurs de la culture basque traversent-ils cette crise ? Nous avons posé trois questions à Mikel Erramouspé, le président de l'Institut culturel basque.

France Bleu Pays Basque : Comment avez-vous réagi aux dernières annonces du Premier ministre ?

Mikel Erramouspé : On s'y attendait, vu la situation sanitaire qui n'évolue pas dans le bon sens, malheureusement. Toutes les activités culturelles avec du public sont à l'arrêt. C'est très difficile pour toutes les associations et les artistes, car c'est difficile de se projeter et d'organiser. Beaucoup de projets sont en pause, je pense entre autres à la cavalcade d'Ossès qui a été repoussée plusieurs fois, les organisateurs sont dans l'attente, et c'est difficile car il s'agit là d'une très forte mobilisation, celle d'une centaine de personnes. Autre point négatif, c'est la vie sociale. Au delà de l'activité "ludique" d'un spectacle, d'un carnaval ou de fêtes de village, ce sont aussi des rencontres que l'on ne peut plus faire. Dans ce sens aussi, les restrictions commencent à peser.

Alors oui, c'est dur. Je connais des musiciens professionnels qui exercent une autre activité pour survivre. Mais ce qui est étonnant, c'est une forte résilience malgré tout. D'une part, il faut le souligner, les pouvoirs publics aident fortement et assurent de leur soutien les différentes structures. D'autre part, l'Institut culturel basque suit les artistes et les associations, et nous constatons un réel dynamisme. Nous voyons venir pour l'année 2021, et c'est de très bon augure, d'excellents projets qui montrent l'envie des artistes et des associations d'avancer. Sous la cendre, il y a la braise. Ça va repartir.

Je remarque aussi que des artistes s'adaptent très fortement. Je vois par exemple des compagnies qui se tournent vers des animations dans les EHPAD, des structures sociales ou médico-sociales... Sous toutes contraintes, apparaissent toujours des opportunités. Alors certes j'espère que cela ne va pas durer, mais j'ai confiance.

FBPB : Le monde culturel basque compte aussi des salariés, dans votre structure notamment, mais aussi dans des compagnies de danse, de théâtre, de bertsu... Économiquement, vous arrivez à tenir le choc ? Avez-vous connaissance de structures fragilisées, qui ont été amenées à licencier ?

M.E. : Pour le moment, je n'en ai pas connaissance. Parce qu'il y a des aides, des statuts comme celui d'intermittent du spectacle qui permettent une relative protection, même si elle n'est pas totale. Je pense aux artistes côté Pays Basque Sud qui n'ont rien et qui envient notre situation. Pour le moment- vous avez raison de le dire- ce sont les structures qui emploient des salariés qui sont très inquiètes. J'espère que le gouvernement honorera toutes les mesures annoncées pour soutenir les différents secteurs, mais effectivement, il faudra être extrêmement attentif pour les grosses structures.

FBPB : Est-ce que la vaccination c'est le bout du tunnel selon vous ?

M.E. : Alors, je ne suis pas compétent évidemment, mais je l'espère oui. Généralement je fais plutôt confiance. Il y a quand même des scientifiques sérieux et de toute façon on n'a pas le choix. Malgré les couacs et toutes les erreurs de communication des uns et des autres, je fais tout de même confiance aux personnes compétentes.

