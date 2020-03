Coronavirus : le Mondial du tatouage de Paris interdit par le préfet de police, les organisateurs "déçus"

C'est la déception pour des milliers d'adeptes du tatouage. Le Mondial du tatouage, prévu sous la Grande Halle de la Villette à Paris du 13 au 15 mars, est annulé à son tour à cause du coronavirus.

Le Mondial du tatouage de Paris annulé par précaution

Le préfet de Police de Paris publie un arrêté ce samedi 7 mars pour interdire l'événement, "en vue de prévenir et d'arrêter les épidémies et les maladies contagieuses".

Le Mondial ne devait pas recevoir plus de 5.000 personnes en même temps dans un lieu clos et donc ne tombait pas sous le coup de l'interdiction de ce type de rassemblement.

Mais la préfecture a tout de même décidé de l'interdire, en concertation avec les autorités sanitaires, car beaucoup de visiteurs devaient venir de zones où le coronavirus circule activement et donc présentaient un risque.

Les organisateurs sont "déçus"

Sur le site internet de l'événement, ses organisateurs se disent "déçus par cette décision" car ils avaient "pourtant pris les engagements nécessaires au bon déroulement de l'événement".

"Nous faisons tout notre possible pour limiter l'impact sur les visiteurs et étudions actuellement les conditions de remboursement pour les personnes ayant pris des préventes", ajoutent les organisateurs du Mondial, qui devait fêter son dixième anniversaire. Les informations sur les modalités de remboursement des billets seront communiquées "dans les prochains jours" sur le site du salon et par mail.