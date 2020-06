Coronavirus : le parc Wave Island ne rouvrira pas cet été à Monteux

Wave Island n'ouvrira pas fin juin comme de nombreux sites d'attractions. Le parc aquatique situé à Monteux restera fermé cet été après la crise sanitaire. La direction explique que la décision a été difficile à prendre, mais que c’est aussi la plus raisonnable et sécurisante.

La saison n'a pas pu se préparer dans de bonnes conditions à cause du confinement, et l'accueil ne pourra pas se faire dans des conditions de sécurité et de qualité optimales. Les entrées déjà payées seront valables l'an prochain. La direction assure que cette fermeture n'est que provisoire. Wave Island devrait rouvrir au printemps 2021.