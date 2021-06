Coronavirus : le "pass sanitaire" ne sera pas obligatoire pour la corrida d'Arles

Le "pass sanitaire" ne sera pas nécessaire pour la corrida de ce dimanche 6 juin dans les arènes d'Arles. L'information peut surprendre alors qu'il sera obligatoire pour tous les spectacles à partir du 9 juin, mais les organisateurs ont eu confirmation de la part des autorités que cette mesure ne s'appliquera pas pour cette ouverture de la saison tauromachique en France comme l'explique Jean-Baptiste Jalabert : "Notre autorisation porte sur une organisation très spéciale. Trois secteurs différents vont accueillir les spectateurs dans les arènes, deux de 1 000 personnes et un de 900. Chaque secteur disposera d'une porte spécifique qui servira d'entrée et de sortie et il n'y aura aucune communication entre ces trois secteurs. Bien sûr le port du masque sera obligatoire, les gestes barrières vont être respectés, il y aura du gel hydroalcoolique partout pour se désinfecter, mais nous serons effectivement la seule corrida à ne pas être soumise au pass sanitaire".

Jauge limitée à 2 900 spectateurs

Attention, la jauge est limitée à 2 900 spectateurs et la vente des places s'arrêtera dimanche à midi. Il est possible de réserver en ligne sur le site des arènes d'Arles ou par téléphone au 0 891 700 370 (0,225 € TTC/mn). Cette première corrida de la saison marquera l'alternative d'El Rafi. Le jeune novillero nîmois aura pour parrain d'alternative l'Andalou Daniel Luque et pour témoin un autre Français Adrien Salenc. Ils affronteront des toros de Pedraza de Yeltes. Paseo de cette corrida à 16h30. Le matin, les arènes d'Arles accueilleront également une novillada sans picador à partir de 11h.