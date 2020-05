coronavirus : le remboursement des places du Festival Beauregard à partir du 15 mai

A partir du 15 mai et jusqu'au 15 septembre, les détenteurs de billets pour le Festival Beauregard 2020 annulés en raison de la Pandémie du coronavirus vont pouvoir être remboursés. La plupart des billets achetés via le net le seront automatiquement

Les festivaliers ayant acheté des billets pour l’édition 2020 du Festival Beauregard vont pouvoir être remboursés.

Ils devront effectuer une demande à partir du 15 mai 2020, explique le Festival sur son site Internet en se rapprochant du réseau de billetterie auprès duquel ils ont effectué leur achat.

Vous avez jusqu'au 15 septembre pour effectuer vos démarches.

La plupart des billets achetés via internet seront remboursés automatiquement. Les détenteurs de ces billets recevront un mail de la billetterie pour les informer des modalités. Si vous avez acheté un billet sur le site du festival, vous devriez ainsi recevoir un mail de France Billet.

"Compte tenu de la situation actuelle et de la fermeture de certains points de vente, vous comprendrez qu’il faudra un certain temps aux billetteries pour traiter toutes les demandes et que les délais et conditions de remboursement seront variables en fonction des points de vente, s'excusent par avance les organisateurs du festival. Soyez assurés que toutes vos demandes seront traitées et que les billetteries feront leur maximum pour vous répondre dans les plus brefs délais."

Le Festival Beauregard a décidé d'annuler son édition 2020 programmée du Ier au 4 juillet en raison de la Pandémie du coronavirus. Le plus grand Festival Rock de Normandie avait attiré ces deux dernières années chaque fois 108.000 spectateurs.