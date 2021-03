Coronavirus : le Salon du livre 2021 est annulé à Paris

Le Salon du livre 2021 est annulé pour la deuxième année consécutive, annonce ce jeudi le Syndicat national de l’édition. Il devait se dérouler du 28 au 31 mai prochain.

"Face aux incertitudes des mois à venir, et compte tenu des mesures sanitaires en vigueur qui ne permettent pas d’organiser un événement public de cette ampleur dans des conditions satisfaisantes, le Syndicat national de l’édition (SNE), en accord avec Reed Expositions France, a le regret d’annoncer l’annulation de l’édition 2021 de Livre Paris", écrit le syndicat sur son site internet.

Impossible de mobiliser des milliers de personnes autour de l'événement

"La décision d’annuler le salon cette année a finalement été prise car il est apparu inenvisageable de mobiliser des milliers de personnes - exposants, éditeurs, auteurs, intervenants, collectivités et ministères, partenaires venant de plus de 50 pays - à une date ultérieure, à l’automne, encore très incertaine", ajoute le syndicat, qui explique que les exposants seront remboursés des acomptes versés.

"Nous tenons à exprimer nos remerciements à toutes celles et ceux qui, par leurs messages et leur engagement, ont exprimé jusqu’au bout leur soutien et leur attachement à voir Livre Paris se tenir cette année." Le salon du livre devait initialement se tenir en mars, avant de faire face à ce report à la fin mai, pour cause d’épidémie de Covid-19.