Coronavirus : le salon international du décolletage reporté fin novembre

L'association Rochexpo vient d'annoncer une nouvelle date pour la tenue du salon international du décolletage (SIMODEC) initialement prévu du 10 au 13 mars. Il se tiendra finalement du 24 au 27 novembre. L'événement, qui a rassemblé plus de 300 exposants français et internationaux et 18 000 professionnels l'an dernier, est l'un des plus importants pour le secteur.

"Nous sommes convaincus que la mobilisation de tous : exposants, partenaires et prestataires, permettra d'assurer la réussite de ce temps de rencontres et d'échanges indispensable à la filière du décollage", affirme Philippe Carrier, le président de Rochexpo.

Un calendrier des événements modifié au Parc des Expositions

Pour s'adapter à ces changements de date, l'organisation du salon Naturella prévu du 20 au 22 novembre au Parc des Expositions a été annulée.

C'est aussi le cas de la Foire Internationale de Haute-Savoie Mont Blanc qui devait se tenir du 30 avril au 10 mai et qui ne sera pas reportée.

"Il ne nous a pas été possible de trouver une date satisfaisante pour repositionner la Foire Internationale cet automne", affirme Philippe Carrier.

L'association espère tout de même retrouver les exposants de la Foire Internationale au salon Mieux Vivre Expo du 29 octobre au 22 novembre pour lequel la date n'est pas modifiée.