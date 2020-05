Coronavirus: Au Silex à Auxerre, des idées pour remplacer le festival Catalpa qui était prévu en juin

Le Silex a fermé ses portes le 13 mars, juste avant le début du confinement. Le directeur de la salle de Musiques Actuelles auxerroise Sylvain Briand et son équipe restent actifs, entre reports de concerts et sans doute quelques surprises pour remplacer le festival Catalpa qui était prévu fin juin.

Sylvain Briand , le Silex est silencieux depuis plusieurs semaines, pourtant ce n'est pas l'activité qui manque ?

Oui il a fallu gérer toutes les annulations , les relations avec les labels , les éditeurs par rapport à chaque date qui était prévue ces deux derniers mois notamment. Il a fallu gérer aussi trouver des solutions de reports pour de nombreuses dates . D'ailleurs la plupart des concerts annulés entre mars et mai sont reprogrammés à l'automne sur notre site internet. On a aussi annulé il y a quinze jours le festival Catalpa qui était prévu le dernier weekend de juin. Il a fallu contacter tous les partenaires , tous les prestataires et les fournisseurs . Et puis surtout imaginer quelque chose, qui puisse quand même avoir lieu durant ce Catalpa.

Justement vous avez réfléchi à quoi ; qu'êtes vous en mesure de proposer ?

L'idée c'est de mettre en place d'une part, Radio Catalpa dans le courant du mois de juin , en partenariat avec France Bleu peut être, c'est en discussion. C'est aussi TV Catalpa avec de nombreux acteurs numériques dans l'Yonne pour proposer une télé 100% icaunaise et 100% Catalpa avec des artistes prévus au festival et d'autres artistes locaux. On réfléchi aussi avec la ville d'Auxerre et la préfecture à proposer sur le weekend du Catalpa , un drive-in au parc de l'Arbre Sec avec des projections de concerts. Chacun pourrait être dans sa voiture avec un service de restauration et de bar directement aux voitures. Voila ce que l'on propose, même si pour le moment, il n'y a aucune autorisation de délivrée.

Le premier concert au Silex depuis le début du confinement devrait être celui de Seth Gueko le rappeur de Saint Ouen le samedi 3 octobre ?

Oui on est d'ailleurs en train de préparer cette rentrée et la façon de sécuriser les concerts . Entre le gel hydroalcoolique à mettre à disposition des spectateurs, des masques aussi certainement. Le nombre de personnes qu'on pourra accueillir. Dans quelles conditions. Tout cela, c'est un nouveau modèle économique aussi pour nous, auquel il faut réfléchir.

Quels liens gardez vous avec les intermittents du spectacle, les musiciens , les techniciens?

Moi je pense beaucoup à eux qui sont dans la difficulté aujourd'hui. Ce sont des gens avec qui on a l'habitude de travailler toute l'année. On est un petit département avec un petit nombre d'intermittents. On se connait tous. Généralement de mars à novembre avec les festivals , c'est là qu'ils travaillent le plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je n'ai pas de solutions à leur proposer pour le moment.

*Concerts reportés à retrouver sur le site internet du Silex