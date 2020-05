Coronavirus : le sort incertain de la Foire aux Livres 2020 de Belfort

« On est toujours sur du "en principe" en ce moment ». Pierre Nétange, qui organise la Foire aux Livres de Belfort, est depuis quelques semaines dans l’incertitude. L’édition 2020 doit « en principe » avoir lieu du 8 octobre au 1er novembre mais la crise du COVID-19 fait craindre son annulation.

L’année dernière, ce sont près de 35.000 visiteurs qui s’étaient pressés à l’Atria de Belfort et presque 300.000 livres avaient été mis en vente. Pourtant, cette année, le comité organisateur, Livres 90, ne sait pas si les conditions de sécurité sanitaires pourront être assurées.

« On essaye de monter une version confinée mais ce n’est pas évident, admet Pierre Nétange. Ceux qui ont déjà vécu un premier jour de foire se souviennent. Il y a au moins 200 personnes qui attendent l’ouverture comme un premier jour de soldes dans les grandes surfaces. Alors faire respecter un mètre de distance, ça ne va pas être simple ! ».

Les organisateurs cherchent également des solutions pour aussi gérer les afflux de visiteurs à l'intérieur: « Chaque week-end, il y a beaucoup de monde aux caisses alors comment faire ? », se demande Pierre Nétange qui craint aussi que les effectifs de bénévoles ne baissent.

La réponse à la fin de l'été

Les organisateurs continuent à préparer l’édition 2020 comme si de rien n'était. La mairie a rassuré le comité Livres 90, lui apportant son soutien et le maintien de la subvention. « On a aussi beaucoup de demande de la part des vendeurs alors on joue le jeu », explique l’organisateur.

Les coordonnées des vendeurs ont été prises et seront prévenus fin-août début septembre, quand la décision de maintenir ou non la foire sera enfin prise.

L’association a aussi décidé de maintenir ses prix « Lion à plumes », un défi d’écriture à destination des élèves du Nord Franche-Comté. Cette année, les écoliers et collégiens devront écrire sur le thème de la tolérance. Même en cas d’annulation de la foire, une remise de prix aura bien lieu à l’Atria le 18 octobre.