Coronavirus :le Sud,terre de festivals menacée de plein fouet

Le Président de la République a précisé la suspension de tous les événements jusqu’à la mi-juillet.Sur France Inter, le Ministre de la culture a redonné un brin d’espoir avec la possibilité de maintenir certains petits festivals.Tour d'horizon non exhaustif en Provence et sur la Cote d'Azur.

Tout cela doit être affiné dans les jours et les semaines à venir. En attendant le secteur, et notamment les associations organisatrices de ces événements connaissent de grosses difficultés et pour certaines pourraient disparaître sans un véritable plan d’accompagnement des pouvoirs publiques.La région notamment mobilise des moyens importants .

Plusieurs dizaines de milliers d’emplois sont directement menacés, de l’installateur de la sonorisation, au gérant de la buvette ou du restaurant du site en passant par le loueur de sièges. Dans la plupart des cas ce sont des précaires comme les intermittents du spectacle ou encore des artisans ou des petites et moyennes entreprises. Et donc déjà leur activité est très fortement impactée. En Provence, le Festival d’art lyrique d’Aix est annulé, tout comme Marsattac à Marseille, dans le Var le festival d’été du Broc et le Pointu Festival à Six-Fours les Plages ,Jazz à Juan les Pins pour ses 60 ans subissent le même sort Le festival d'Avignon est aussi annulé., toute comme dans sa forme habituelle le Festival du film de Cannes .Les Suds à Arles est pour l’instant maintenu au 11 au 18 juillet Des espoirs , souvent minces ,demeurent toutefois pour les événements programmés plus tard en juillet , c’est le cas pour le Marseille Jazz Festival des 5 continents , le Festival de Piano de la Roque d’Anthéron ou encore les Rencontres Internationales de la Photo à Arles .