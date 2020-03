Coronavirus : le Zénith de Nantes annule tous les spectacles jusqu'au 15 avril

Il n'y aura plus de spectacle ou de concert au Zénith de Nantes et ce jusqu'au 15 avril prochain. La décision a été prise dans le but d'enrayer la propagation du covid-19. Le gouvernement a interdit tous les rassemblements de plus 1000 personnes en France.