Coronavirus : Le Zénith de Pau reporte plusieurs évènements prévus en mars

En raison de l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes pour éviter les contaminations au coronavirus, le Zénith de Pau annonce le report de plusieurs spectacles prévus en mars.

Les lignes téléphoniques du Zénith de Pau sont saturées, ce lundi. Dans les bureaux, les réunions s'enchaînent pour réagir à l'annonce gouvernementale de dimanche ; les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits en France, pour éviter les contaminations au coronavirus à la chaîne. La direction de la salle de spectacles paloise cherche des solutions pour les spectacles à venir, et notamment les 5 spectacles prévus dans la semaine.

La Belle au bois dormant maintenu

Le ballet classique La Belle au bois dormant aura bien lieu ce mercredi 11 mars, le nombre de spectateurs étant inférieur à 1.000 personnes. En revanche, l'équipe du Zénith étudie toutes les solutions de report pour les quatre autres évènements.

Le spectacle de Chantal Goya reporté

En fin de matinée, ce lundi, le Zénith a finalement annoncé la date de report du spectacle "Le Soulier qui vole", de Chantal Goya, prévu initialement le dimanche 15 mars. La nouvelle date est fixée au dimanche 25 octobre à 15 heures. Les billets restent valables pour la nouvelle date.

Plus d'informations à venir...

Les nouvelles dates des concerts et des spectacles des quinze prochains jours (Alain Souchon, Norman, etc.) seront annoncées par le Zénith dès que possible. Les spectateurs seront tenus informés par mail.