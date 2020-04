Coronavirus - Les activités en ligne proposées par l'Opéra de Dijon pendant le confinement

En cette période de confinement face à l'épidémie de coronavirus, la culture s'ouvre à nous directement à la maison, gratuitement sur internet. Retrouvez les retransmissions de concerts et toutes les activités mises en ligne par l'Opéra de Dijon, afin d'occuper au mieux petits et grands en avril.

Malgré l'épidémie de coronavirus et le confinement, la culture continue de nous faire vibrer et voyager en ligne, depuis la maison ! En Côte-d'Or, l'Opéra de Dijon propose des rendez-vous réguliers destinés aux enfants et aux adultes sur son site internet, ses réseaux sociaux et par téléphone. Voici toutes les activités musicales et lyriques proposées à partir de ce 1er avril et jusqu'à début mai.

Des retransmissions d'opéras et de concerts

Rendez-vous chaque samedi à 20h

L’Opéra de Dijon et ses ensembles et artistes en résidence proposent tous les samedis soirs à 20h, la diffusion d’une des productions lyriques marquantes de ces dernières années, à retrouver sur le site de l'Opéra.

Six opéras accessibles pendant 24h seulement, répartis sur le mois d'avril et début mai

Simon Boccanegra de Verdi : samedi 4 avril

: samedi 4 avril L’Orfeo de Monteverdi : samedi 11 avril

: samedi 11 avril El Prometeo d’Antonio Draghi : samedi 18 avril

: samedi 18 avril La Finta Pazza de Sacrati : samedi 25 avril

: samedi 25 avril Les Boréades de Rameau : samedi 2 mai

: samedi 2 mai Les Châtiments de Brice Pauset : samedi 9 mai

Avant chaque diffusion, les spectateurs pourront s’imprégner de l’œuvre à travers un parcours thématique permettant de découvrir la bibliothèque numérique "OperaBack", par quelques jeux en ligne ou un rendez-vous surprise avec un artiste.

Hommage rendu à Beethoven, deux fois par semaine

A l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven, ses huit premières symphonies seront diffusées. Elles sont interprétées par Les Dissonances et David Grimal, ensemble et artiste en résidence, et enregistrées à l’Opéra de Dijon ces dernières années. Rendez-vous le mardi et le jeudi à 20h sur le site de l’Opéra de Dijon.

Les enfants pourront également découvrir la vie du compositeur à travers des ateliers créatifs réalisés en ligne par l’artiste dijonnaise Chacha Boudin.

Des activités interactives par téléphone pour les enfants des soignants et les résidents des EHPAD

"Chante-moi l’opéra"

Sur simple inscription en ligne, "Chante-moi l'opéra" propose aux enfants de toutes les personnes mobilisées dans la lutte contre l’épidémie, d’être appelés au téléphone par un artiste lyrique des Chœurs de l’Opéra qui leur chantera un air d’opéra, une chanson, ou encore une berceuse.

"Raconte-moi un opéra"

Sur le même principe, "Raconte-moi l'opéra" s’adresse alternativement aux résidents des EHPAD et aux enfants pour découvrir l’histoire d’un opéra par téléphone, raconté par le service Action Culturelle et le service Dramaturgie de l’Opéra.

Des jeux de pistes pour se familiariser avec compositeurs et œuvres sont également organisés, ainsi que des projets d’arts plastiques à réaliser en famille.

Informations pratiques pour retrouvez le programme complet chaque semaine et contactez l'opéra :