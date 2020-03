Coronavirus : les basketteurs de Boulazac ne taperont pas dans la main des supporteurs

La Ligue nationale de basket a donné ses consignes aux clubs professionnels pour éviter la propagation du coronavirus, et le préfet de Dordogne a validé les précautions prévues par le Boulazac-Basket-Dordogne pour le match de la 25ème journée de Jeep Elite, ce samedi. Pour éviter de réunir plus de 5.000 personnes dans l'enceinte du Palio, moins de 4.700 places sont disponibles pour le public. Mais cette limite n'est pas contraignante : le BBD compte 2.800 abonnés et partenaires, et plus de la moitié des 1.900 places disponibles étaient encore à vendre la veille du match. "Nous n'en sommes pas encore là, et la jauge des 4.700 place ne sera pas atteinte" explique le directeur commercial du BBD Pierre Bonneau.

Pas de tour d'honneur pour les joueurs

Plus étonnant, la LNB a demandé aux joueurs de ne pas se serrer la main avant la rencontre, et même de renoncer au "check", même si pendant le match il y aura bien sûr des contacts. Le tour d'honneur est également annulé ; les joueurs ne pourront pas taper dans la main des supporteurs et des partenaires autour du parquet.

Le week-end dernier, la Ligue nationale de basket avait reporté les matches ASVEL / Monaco, et Strasbourg / Le Portel, comptant pour le 24ème journée de Pro-A.