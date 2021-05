Coronavirus : les chanteuses basques Pauline & Juliette avancent malgré la crise avec un nouveau clip

Mimosa ou Acacia dealbata est une variété d'acacia portant des fleurs jaunes en petites boules. Mimoza en malgache, c'est une fleur emblématique de l'île et c'est aussi le titre du dernier single de Pauline & Juliette dont le clip sort ce vendredi à 19h30. Une manière pour le duo de chanteuses basques, privé de concert, de garder le lien avec son public malgré les restrictions sanitaires imposées par la crise du Covid-19.

Tournage à Bayonne

"Mimoza" est une chanson en malgache qui raconte une histoire d'amour. "C'est un homme qui dit à sa femme qu'elle est comme sa fleur préférée" décrit Juliette Alfonso, "le mimosa est une fleur emblématique à Madagascar". Pour tourner le clip, il a fallu dénicher un lieu approprié avec un mimosa en fleur. Pas évident sans aller à Madagascar... "On a trouvé un mimosa dans une petite cour d'une résidence à Bayonne" se souvient Pauline Junquet. "Avec les couleurs et le montage de LS films qui a réalisé le clip, c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impréssion que ça a été tourné à Madagascar, ça rend bien !" enchérit Juliette.

"Mimoza haundi bat atxemaitea kliparentzat zaila izan da !" — Pauline eta Juliette Copier

Avancer malgré tout

Depuis un an, le monde de la culture est à l'arrêt, sans concert, sans échange direct avec le public. Paradoxalement, cette année aura été productive pour Pauline et Juliette avec l'enregistrement de leur deuxième album "Veloma", sa sortie en novembre dernier et maintenant le clip. "C'est compliqué de trouver de quoi montrer à notre public" explique Pauline, "ils ne peuvent pas nous voir en concert et nous, on ne peut pas présenter notre disque, c'est assez frustrant !". D'où la sortie du clip, ce vendredi, pour garder un lien avec le public : "cela nous fait patienter jusqu'à la reprise des concerts !"

"Il nous tarde de retrouver les gens, le contact humain" — Pauline & Juliette Copier

Pauline & Juliette © Radio France - Andde Irosbehere

Le clip "Mimoza" sort ce vendredi 7 mai à 19h30. Vous pourrez le regarder en cliquant ici.

Des concerts cet été

Pauline et Juliette ont déjà quelques dates de concerts pour cet été, elles qui avaient fait la première partie du concert de Patrick Bruel aux arènes de Bayonne en juillet 2019, de Nadau ou encore Vianney.

Le 6 juin à Igantzi (Navarre)

Le 27 juin au parc Ducontenia à Saint-Jean-de-Luz

Le 8 juillet à Hendaye dans le cadre du Festival Guitaralde

Le 13 août au château d'Arnaga à Cambo-les-Bains

Pauline eta Juliette jin ziren 'Besta giro' emankizunean abenduaren 29-an Urdin Euskal Herri irratian © Radio France - Xexili Foix