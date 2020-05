Coronavirus : les choeurs béarnais et bigourdans pourraient attendre 2021 pour reprendre les répétitions

Depuis le début du confinement, les répétitions des chœurs et chorales sont à l'arrêt en Béarn et en Bigorre. En période d'épidémie, il reste difficile d'appréhender la pratique du chant. Certains ensembles réfléchissent même à repousser leurs retrouvailles à 2021.

Il est clair que les répétitions de votre chorale ne sont pas près de reprendre. Elles sont bien évidemment à l'arrêt depuis le début du confinement. Mais à une semaine du déconfinement annoncé, aucun chef de chœur ne peut affirmer avec certitude une date de reprise. Et pour cause ! Le chant ne permet pas de respecter les gestes barrières.

Je me suis déjà vue postillonner à minimum trois mètres !

- Elisabeth Soulas, cheffe de chœur

Alors que les directives nous recommandent de nous tenir à un mètre les uns des autres, les choses sont bien plus compliquées pour le chant. "Quand on chante, on projette la voix, explique Elisabeth Soulas, cheffe de plusieurs chœurs en Béarn, dont Vocales à Billère. On postillonne tous, et loin !"

"Les distances de sécurité sont valables quand on parle, mais pas quand on chante" - Elisabeth Soulas Copier

Si, alors que vous lisez ces lignes, vous imaginez des chanteurs couverts de masques, détrompez-vous. "Chanter avec un masque, ça me semble impossible !", se désole Elisabeth Recalt, de l'association Lagunt eta maita. Tous reconnaissent que le port du masque dénaturerait le son.

Reprise des répétitions, pas avant septembre

Les plus optimistes d'entre eux espèrent pouvoir reprendre à partir de septembre. "Pourquoi pas se retrouver en petits groupes, pour des répétitions par pupitre", réfléchit Christophe Leonardelli, président du choeur Tem'Pau.

Septembre, ou pas septembre ? "Il est trop tôt pour le savoir", se dit Juliette Salanne, cheffe de plusieurs chœurs en Bigorre, dont la chorale de Maubourguet Val d'Adour. "Une reprise par petit groupe est peut-être envisageable."

Septembre, je n'y crois pas trop.

- Hugues Toussaint, du Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées

Pour beaucoup d'ensembles vocaux, la décision pourrait être prise dans les prochaines semaines. La direction du Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées, par exemple, se réunit en visioconférence ce mercredi.

Et si les chanteurs s'armaient de visières de protection ? Tout est à reconstruire...