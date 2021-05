Coronavirus : les cinémas bretons prêts à rallumer le projecteur mercredi

Derniers préparatifs et vérifications avant la réouverture mercredi. Les cinémas s'apprêtent à rallumer le grand écran après plus de six mois de fermeture en raison de la crise sanitaire.

Après plus de six mois de fermeture, les salles obscures peuvent enfin rouvrir dès mercredi, à l'instar des commerces dits "non essentiels" et des terrasses de café et de restaurants. Les cinémas peuvent pour l'instant accueillir 35% de spectateurs, avant de passer à 65% dès le 9 juin et de ne plus avoir de jauge limitée à partir de fin juin.

A quelques jours de la réouverture, les cinémas bretons règlent des derniers détails. "Un coup de balai à passer, faire tourner les machines et vérifier que tout fonctionne bien, même si on les mettait déjà en route tous les deux jours pendant la fermeture. Mais là, on est dans la dernière ligne droite", indique Claudette Le Flamment, directrice de l'association Toile d'essai, qui gère le cinéma le Club à Douarnenez et le cinéma le Goyen à Audierne (Finistère).

Finitions sur la programmation

La directrice de ces deux cinémas finistériens, qui n'ont qu'une seule salle chacun, n'a pas encore totalement terminé la programmation. "Ce n'est pas si facile car il y a beaucoup de films, d'autant plus qu'on garde aussi des films qu'on avait programmés en octobre dernier, donc on repart sur ces films-là et en même temps on a envie d'apporter une petite touche de nouveauté", dit-elle.

Le CGR de Lanester (Morbihan), lui, n'est pas confronté au même problème, puisqu'il peut proposer jusqu'à 25 films en même temps. "Pour le redémarrage, il y a quand même des bons films qui arrivent, mais ça va monter crescendo dans les semaines à venir", affirme Christophe Allain, le directeur de l'établissement.

Déjà des réservations

Le CGR de Lanester voit déjà son carnet de réservations se remplir sur son site internet. "Il y en a déjà beaucoup pour le manga "Demon Slayer", qui a cartonné au Japon et aux Etats-Unis et qui prend le même chemin pour la France. Certaines séances ici sont déjà à moitié remplies, en prenant en compte bien sûr la jauge à 35%", précise Christophe Allain. Une jauge très restreinte qui "heureusement ne dure que trois semaines". Pour éviter tout cafouillage au niveau des réservations et ne pas dépasser la jauge, le directeur du cinéma a bloqué informatiquement le nombre de places restantes.

Pour certains films, trouver une place pourra peut-être s'avérer compliqué, mais difficile aussi, pour les salles obscures, d'ajouter des séances supplémentaires en raison du couvre-feu. "Il y aurait bien la solution de mettre des séances à 9h du matin, mais je pense que cela n'a aucun sens car nous ne sommes pas dans une période de vacances", glisse le directeur qui reste sur des horaires de séances habituels : 11h, 14h, 16h, et 18h ou 19h.