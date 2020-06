Coronavirus - Les cinés en plein air de l'été sont annulés en Mayenne

Il n'y aura cet été aucune séance de cinéma en plein air dans le département de la Mayenne. Un rendez-vous convivial et familial qu'organise depuis des années Atmosphères 53. L'épidémie de coronavirus, qui n'est pas terminée, a poussé l'association à tout annuler.

Sur son site, le président d'Atmosphères 53, Yannick Lemarié, explique les deux raisons de cette annulation.

La première relève d’une solidarité élémentaire avec les salles de cinéma mayennaises dit-il : "pendant trois mois, les salles de cinéma n’ont pas pu accueillir leur public. Elles ouvrent à nouveau leurs portes le 22 juin, avec l’espoir de le retrouver et de relancer leur activité dans la mesure du possible. Les conditions d’exercice seront suffisamment difficiles pour qu’Atmosphères 53, qui a une longue histoire de partenariat et d’amitié avec l’ensemble des salles, ne vienne pas parasiter cette rentrée avec des projections qui se dérouleraient les soirs de week-end et dans des lieux proches des salles de cinéma".

L’autre raison est sanitaire : "aujourd’hui, nous ne connaissons pas les contraintes d’organisation d’un cinéma plein-air. Beaucoup d’informations circulent qui ne sont pas, à ce jour, confirmées ou infirmées. Des questions importantes restent sans réponses, au point de nous empêcher d’avoir une visibilité suffisante. Or le cinéma plein-air exige un temps de préparation, des ressources humaines et financières qui ont été impactés par la crise".