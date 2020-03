Coronavirus : les événements sportifs et culturels reportés ou annulés en Seine-Maritime et dans l'Eure

La décision du gouvernement d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes perturbe l'organisation de nombreux événements sportifs et culturels en Normandie. Le point sur ce que l'on sait.

De nombreux événements, sportifs et culturels, sont impactés par les décisions du gouvernement pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. En première ligne, l'interdiction de tout rassemblement de plus de mille personnes qui ne serait pas jugé "utile à la nation".

Les demies-finale de Ligue Magnus sont reportées. La série entre Rouen et Angers ne commencera donc pas ce mardi 10 mars au soir comme prévu. Les deux premières rencontres à la patinoire de l'Île Lacroix sont reportées. Tout le championnat est suspendu jusqu'au 17 mars inclus. Les Dragons de Rouen indiquent que toutes les informations concernant les billets seront communiquées ce mardi 10 mars.

En basket, le derby normand de Pro B entre Rouen et Evreux se tiendra bien comme prévu ce mardi 10 mars au Kindarena, "dans des conditions particulières" précise le RMB. Il y aura bien du public : au maximum 1000 personnes conformément aux règles du gouvernement : les abonnés, toutes les personnes ayant déjà acheté un billet, les partenaires du club ainsi que les staffs sportifs et l'organisation. Il reste quelques places en vente, jusqu'à atteindre le nombre plafond. Sur le site du Kindarena, tous les prochains matches du RMB sont annoncés "non disponibles" jusqu'au 28 avril.

L'ALM Evreux a également suspendu la billetterie pour son match de vendredi contre Aix-Maurienne, en attendant les décisions de la préfecture de l'Eure.

En football, Le Havre AC a été le premier club à communiquer. La billetterie est suspendue pour la prochaine rencontre au stade Océane, contre Valenciennes, le 20 mars prochain. Le club doyen attend les informations de la préfecture du département précisant les modalités d'organisation de la rencontre.

Les clubs de Quevilly-Rouen Métropole (N1) et du FC Rouen (N2), les deux autres clubs susceptibles d'accueillir plus de mille personnes, aucune communiqué n'a été effectuée. Le FCR doit accueillir Vitré au stade Diochon le samedi 14 mars. QRM jouera à l'extérieur ce week-end.

Le département de Seine-Maritime a également annoncé le report de la randonnée nocturne, prévue samedi 21 mars au château de Brémontier-Merval.

Au rayon culture, le Zénith de Rouen est également impacté par cette décision du gouvernement. Première victime, le concert de Jean-Louis Aubert, annoncé complet mardi 10 mars 2020. L’événement est tout simplement annulé. Aucune communication n'a encore été faite concernant le one-man-show de Norman le mercredi 11 mars, le concert de Claudio Capéo le vendredi 13 ou encore la représentation du lac des Cygnes le dimanche 15. En l'état, ces représentations sont maintenues. Les concerts de Dadju et de -M- ont, eux, déjà été reportés.