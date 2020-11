Coronavirus : les fêtes maritimes de Brest repoussées à 2022

Brest 2020 est mort, vive Brest 2022 ! Sans grande surprise, le conseil d'administration de l'association Brest Evénements Nautiques a entériné ce jeudi le report définitif des fêtes maritimes à juillet 2022. C'était la seule option envisageable, tant la situation sanitaire est incertaine pour l'été prochain.

Entre les grands rassemblements de population susceptibles d'être toujours interdits ou considérablement limités, et les risques que les bateaux ne puissent circuler librement à cause de la fermeture des frontières, aucun engagement ne pouvait raisonnablement être pris pour 2021.

30e anniversaire

Sur proposition du président, le maire de Brest François Cuillandre, et après consultation de l'assemblée générale, les 12 membres du conseil d'administration de Brest Evénements Nautiques ont voté à l'unanimité en faveur d'un report de deux ans, jugé nettement moins risqué. Dans son communiqué, l'association rappelle la complexité de "l'organisation d’un événement maritime réunissant habituellement plus de 100.000 personnes par jour et plus de 1.000 bateaux venus du monde entier."

Les fêtes ne pourront donc pas succéder au grand départ du Tour de France comme en 2008. Mais la reprogrammation à 2022 offre l'avantage de coïncider avec le trentième anniversaire des fêtes maritimes (lancées avec Brest 92).

François Cuillandre ne voulait pas d'une édition "au rabais"

« C’est à contrecœur, que nous avons été amenés à prendre une telle décision, indique François Cuillandre. J'espérais qu’un retour à la normale puisse avoir lieu plus rapidement pour soutenir au plus tôt les nombreux acteurs professionnels des Fêtes : armements des bateaux, artistes, entreprises prestataires et partenaires, commerçants, hôteliers-restaurateurs… déjà éprouvés par la crise.

Avec les incertitudes et le manque de visibilité que nous subissons tous, nous aurions pris un trop grand risque d’une nouvelle annulation compromettant ainsi la crédibilité et donc la pérennité de nos Fêtes. En effet, la situation actuelle n’est pas compatible avec l’organisation complexe d’un tel événement maritime d’ampleur européenne.

Proposer une édition en mode dégradé, au rabais en quelque sorte, avec notamment moins de bateaux, moins d’animations et avec de nombreuses contraintes pour le public ne nous est pas apparu comme la meilleure solution. Nos Fêtes maritimes internationales de Brest doivent rester synonymes d’émerveillement, de joie, de féerie, de liberté de déambuler sur les quais pour profiter des nombreux spectacles à terre et en mer. »