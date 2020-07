Le ciel de la Mayenne ne va pas s'illuminer pour la fête nationale du 14 Juillet. De nombreuses communes ont décidé d'annuler les feux d'artifice en raison des contraintes sanitaires et de la pandémie de Covid-19.

Coronavirus - Les feux d'artifice sont annulés à Laval, Mayenne, Château-Gontier-sur-Mayenne, Craon et Evron

Le feu d'artifice du 14 juillet à Laval est annulé en raison des règles sanitaires et du coronavirus. En temps normal, il est tiré sur la rivière près du pont de l'Europe et attire chaque année entre 15.000 et 20.000 spectateurs.

Les feux d'artifice des 13 et 14 juillet prévus à Château-Gontier-sur-Mayenne sont eux aussi annulés. Celui des Fêtes de la Saint-Fiacre, quant à lui, est maintenu en août pour le moment.

Il n'y aura pas non plus de feu d'artifice à Craon la semaine prochaine. La municipalité a décidé d'annuler le spectacle pyro-mélodique prévu le lundi 13 juillet au plan d'eau du Mûrier. L'événement se déroulera à une date ultérieure.

Le feu d'artifice du 14 juillet de Mayenne est également annulé, tiré normalement au pied du château. L'organiser aurait été déraisonnable indique la mairie. Pas de bleu, blanc, rouge non plus dans le ciel d'Evron, c'était prévu le mardi 14 juillet.