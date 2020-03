Tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits en France à cause du Coronavirus. Résultat, plusieurs manifestations sont reportées ou annulées en Loire-Atlantique et en Vendée.

Coronavirus : foires, concerts et tournois annulés en Loire-Atlantique et en Vendée

Au lendemain de l'annonce du ministre de la santé interdisant tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes en France, les reports et les annulations de manifestations se multiplient en Loire-Atlantique et en Vendée. Le concert d'Alain Souchon prévu au Zénith de Nantes le 2 avril prochain a été reporté au 11 novembre 2020. Les producteurs du "Lac des Cygnes" ont eux annoncé l'annulation de leur spectacle prévu au Zénith de Nantes le 20 juin prochain.

Le groupe nantais Tri Yann a lui reporté ses représentations prévues à la Cité des Congrès de Nantes le 10, 11 et 28 mars 2020. Elles ont été reprogrammées en juin 2020. Toujours à Nantes, aucune décision n'a encore été prise quant au maintien ou pas du concert du saxophoniste américain Macéo Parker le 17 mars 2020 à Stéréolux dans une salle de 1.300 places.

Le Mondial Minimes de Montaigu annulé

La 48e édition du Mondial Minimes de Montaigu ne se tiendra pas du 7 au 13 avril 2020. Ce tournoi de football, l'un des plus prestigieux en France, devait accueillir près de 400 joueurs et joueuses du monde entier. Le comité d’organisation d’Expo-Vall’ a lui annulé la foire-exposition de Vallet prévue le 21 et 22 mars 2020. Celle de Pontchâteau qui devait se tenir du 27 au 29 mars 2020 a elle été reportée à l'année prochaine.