Coronavirus : Les Grands Jeux Romains de Nîmes programmés au mois d'octobre

Les Grands Jeux Romains qui d'habitude se tiennent chaque printemps dans les arènes de Nîmes se dérouleront finalement les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021, si la situation sanitaire le permet bien sûr. Organisés par Culturespaces en partenariat avec la Ville de Nîmes, ils sont devenus un événement festif et familial incontournable à Nîmes. La manifestation s’est imposée comme la plus grande reconstitution historique sur l’Antiquité en Europe.

Après un report en 2020 suite à la crise sanitaire, la nouvelle édition des Grands Jeux Romains sera consacrée au personnage le plus emblématique de l’histoire de Rome : Jules César. En 2021, le public est invité à découvrir comment, à travers ses plus grandes batailles, et soutenu par ses fidèles généraux comme Marc-Antoine, Jules César a combattu son rival Pompée pour conquérir Rome. Les spectacles et les animations des Grands Jeux Romains s’appuient sur de solides fondements scientifiques et historiques. Les reconstituteurs fabriquent leurs costumes avec des matériaux identiques à ceux utilisés dans l’Antiquité et travaillent main dans la main avec des historiens.