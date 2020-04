Coronavirus : les Grands Jeux Romains repoussés fin octobre

Le report était déjà acté, mais une date est maintenant fixée. Comme tous les spectacles qui pâtissent de l’épidémie de coronavirus, et pour des raisons sanitaires, les Grands Jeux Romains, « César, la conquête de Rome », spectacles et animations, aux Arènes de Nîmes et dans toute la ville, prévus initialement les 1, 2 et 3 mai sont reportés, pendant les vacances scolaires de la Toussaint 2020 : les 23, 24 et 25 octobre 2020.

Les billets déjà achetés restent valables pour ces nouvelles dates :

- Les billets pour le vendredi 1er mai sont valables pour le vendredi 23 octobre.

- Les billets pour le samedi 2 mai sont valables pour le samedi 24 octobre.

- Les billets pour le dimanche 3 mai sont valables pour le dimanche 25 octobre.

Les clients qui souhaitent se faire rembourser leurs billets doivent s’adresser au point de vente où ils les ont achetés.

Attention : la date limite de remboursement est fixée au 30 juin 2020.

Billets en vente sur www.arenes-nimes.com, sur www.adamconcerts.com et dans les billetteries spectacles (Fnac, Carrefour, Cultura...).

TARIFS

• Catégorie 3 - Assis placement libre Plein tarif : 15 € I Tarif réduit : 5 € (enfants de 4 à 12 ans)

• Catégorie 2 - Assis numéroté Plein tarif : 29 € I Tarif réduit : 19 € (enfants de 4 à 12 ans, groupes à partir de 20 personnes)

• Catégorie 1 - Assis numéroté Plein tarif : 49 € I Tarif réduit : 29 € (enfants de 4 à 12 ans, groupes à partir de 20 personnes)

• Catégorie Premium - Places réservées près de la tribune de l’Empereur Hadrien Plein tarif : 59 € I Tarif réduit : 39 € (enfants de 4 à 12 ans, groupes à partir de 20 personnes)