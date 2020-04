Coronavirus : les images étonnantes de la Manche au temps du confinement

Le Conseil départemental de la Manche a entamé lundi 13 avril la publication sur ses réseaux sociaux de clips présentant la Manche au temps du confinement. Des petits films d'environ 1 minute tournés en partie à l'aide d'un drone et qui présentent les images marquantes des principales communes de la Manche. Leur particularité : l'absence de toute activité humaine. "Nous avons souhaité réaliser ces images comme un témoignage d'un fait historique exceptionnel. Elles seront disponibles pour les générations futures pour comprendre ce que les Manchois comme le reste des Français ont vécu à l'occasion de ce confinement", explique le président du Conseil départemental Marc Lefèvre.

Une façon de constater le civisme des Manchois

Un premier film consacré à Saint-Lô a été publié lundi 13 avril, un second à suivi mercredi 15 mettant en scène la ville de Cherbourg. L'agence Biplan, chargée du tournage et de la réalisation a déjà mis "en boîte", les images des communes de Coutances, Carteret, mais aussi du Mont Saint-Michel. "C'est extraordinaire de voir le Mont absolument vide", s'étonne encore Stéphane Leroy, l'un des réalisateurs. Le nombre de clips n'a pas été encore arrêté. Il est question de tournages du côté de Granville, de Barfleur... "C'est aussi une manière de dire merci aux Manchois", conclut Marc Lefèvre, "car sur ces images on constate qu'ils respectent les règles de confinement et aident ainsi à sauver des vies. Alors merci!"